Получателям пенсий на карты Банка УРАЛСИБ нужно получить готовую карту «Мир» до конца 2020 года

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.

Клиентам ПАО «БАНК УРАЛСИБ», получающим пенсию и социальные выплаты на карты международных платежных систем, до 31 декабря 2020 года включительно необходимо получить карты платежной системы «Мир». С 1 января 2021 года пенсионные и социальные выплаты могут зачисляться только на карты платежной системы «Мир», зачисления на карты других платежных систем производиться не будут.

Новые карты «Мир» уже выпущены к действующему счету, на который зачисляется пенсия или социальная выплата. Выпуск карты бесплатный, плата за обслуживание также не взимается. Получите новую карту «Мир» и начните пользоваться ею уже сейчас. Адрес отделения, где находится ваша новая карта, был направлен вам в СМС-сообщении. Его также можно узнать, позвонив по телефону 8-800-250-57-57. Никаких заявлений в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования или департамент труда и защиты населения передавать не требуется, пенсия и социальные выплаты будут продолжать зачисляться на действующий счет.

Если же Вы хотите сохранить действующую карту международной платежной системы, то в этом случае Вы можете бесплатно оформить в отделении Банка карту «Мир» с новым счетом, и передать заявление о доставке пенсии или социальной выплаты на счет новой карты – в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования или департамент труда и защиты населения. В случае перевода пенсии на новую карту «Мир», вы сможете пользоваться ранее выпущенной картой международных платежных систем, в том числе и после 31.12.2020 г.