Погода на 9 декабря в Тюмени: на Юрьев день после обеда пойдет снег

В Тюмени после обеда пойдет снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 9 декабря, весь день в Тюмени будет облачным. С середины дня и до его окончания будет идти мелкий снег.

Температура воздуха ночью будет минус 8 градусов, днем – минус 6 – 7. Вечером столбики термометров покажут 8 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

9 декабря отмечается Юрьев день. В народе этот день назывался Егорий Зимний, Юрий Холодный. В Юрьев день слушали воду в колодцах: если тихо, не волнуется вода, то зима будет теплой, а послышатся звуки – следует ожидать сильных вьюг и морозов. По Егорьеву дню определяли и будущий урожай: «Если до осеннего Егория выпадет много снега, то на весеннего – будет трава».