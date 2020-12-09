Тюменец сорвал с упавшей сожительницы золотые серьги и кольца. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть тюменской полиции поступило сообщение от 38-летней жительницы поселка Верхний Бор. Гражданка рассказала, что сожитель похитил у неё ювелирные изделия. Сумма ущерба составила более 37 тысяч рублей.

На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что накануне заявительница и её 25-летний сожитель распивали алкогольные напитки. В ходе застолья между ними возник скандал.

– Мужчина толкнул потерпевшую, а когда она упала, не давая подняться, сорвал с нее золотые серьги и снял все золотые кольца. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Ювелирных изделий при нем не оказалось, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.