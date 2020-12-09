Тюменец порезал руку сожительницы, которая приревновала его к другому. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть омутинской полиции поступило сообщение от фельдшера местной больницы. К ним обратилась 40-летняя жительница села Вагай с резаной раной руки.

Потерпевшая проживает с сожителем. В один из дней они пили алкоголь, между ними возникла ссора. Женщина, приревновав сожителя, начала на него кричать. Мужчина схватил нож и, высказывая угрозу убийством, нанес ей удар по руке.

– Полицейские задержали подозреваемого – 47-летнего, ранее судимого за побои, угрозу убийством и кражу, безработного сожителя, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.