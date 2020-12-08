Ход строительства полигона ТБО в Тазовском районе обсудили на Ямале. Фото предоставлено "КП".

Заместитель гендиректора АО «Транснефть – Сибирь» Сергей Сметанюк принял участие в совещании, на котором обсудили вопросы строительства полигона утилизации твердых бытовых отходов в Тазовском районе ЯНАО.

В совещании под руководством главы Тазовского района Василия Паршакова, в котором также участвовали директор департамента имущественных отношений правительства ЯНАО Сергей Черняев и директор АО «Корпорация развития» Анатолий Незнаев, представители подрядной организации представили дорожную карту реализации проекта.

Срок эксплуатации полигона утилизации ТБО составляет 30 лет, площадка сможет принимать ежегодно до 46 тыс. куб. м мусора. Кроме того, услуги полигона будут востребованы подразделениями Уренгойского и Ноябрьского УМН АО «Транснефть – Сибирь», а также другими предприятиями ТЭК.

Глава Тазовского района отметил, что реализация этого проекта позволит обеспечить потребности в утилизации отходов п. Тазовский, с. Газ-Сале и других населенных пунктов.

– Это новый шаг в обеспечении экологической безопасности Тазовского района – наличие современного полигона для утилизации ТБО. Во многом это стало возможным благодаря содействию АО «Транснефть – Сибирь». Также при участии ПАО «Транснефть» мы практически завершили строительство еще одного важного для района объекта – рыбоводного завода, – подчеркнул Василий Паршаков.

Согласно проекту предполагается строительство сортировочного, мусоросжигающего оборудования, а также цеха обезвреживания ртутьсодержащих отходов. Сейчас рабочие обустраивают дорогу к месту строительства полигона. По плану объект будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2021 года.

Напомним, экологический проект реализуется за счет средств, предусмотренных шестисторонним соглашением о взаимодействии между ПАО «Транснефть», полномочным представителем президента РФ в УФО, правительством Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО, а также АО «Корпорация развития», подписанного в 2010 году в рамках строительства магистрального нефтепровода «Заполярье – Пурпе».