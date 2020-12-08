Тюменец поколотил жену, узнав об алиментах на содержание детей. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел уватской полиции обратилась 38-летняя местная жительница, которая сообщила о побоях со стороны супруга. В ходе разбирательства участковый выяснил, что причиной агрессивного поведения мужа послужила новость о возникших у него алиментных обязательствах по содержанию несовершеннолетних детей.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина захотел прояснить сложившуюся ситуацию. Между супругами разгорелся скандал, в результате которого подозреваемый нанес побил потерпевшую.

– В результате проверочных мероприятий полицейский выяснил, что 42-летний подозреваемый гражданин ранее уже привлекался к штрафу за побои, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Группой дознания возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.