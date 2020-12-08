На Губернаторских чтениях в Тюмени обсудили теорию жизнестойкой личности. Фото - Пресс-служба губернатора Тюменской области.

На «Губернаторских чтениях» в Тюмени, которые состоялись сегодня, 8 декабря, обсудили теорию жизнестойкой личности. Доктор психологических наук Дмитрий Леонтьев выступил с лекцией «Личность перед глобальными вызовами: стратегии жизнестойкости».

Профессор факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова провел философско-психологический анализ положения и жизненных стратегий человека любой культуры и социальной принадлежности в современном мире, перед лицом общечеловеческих вызовов. По словам Леонтьева, осознанно принимая и отвечая на эти вызовы, человек развивается, реализует потенциал.

– Теория жизнестойкой личности гласит: чтобы успешно противостоять длительным стрессам без негативных последствий для физического и душевного здоровья, важно обладать тремя основными мировоззренческими установками, которые вырабатываются прижизненно – включенностью в происходящие события, стремлением влиять на них (пусть даже в ограниченном масштабе) и готовностью к риску, к действиям без гарантии положительного результата, – считает профессор.

Александр Моор в свою очередь отметил, что выбирать нужно тот путь, который дает отдаленные позитивные последствия.