В Тюмени ищут хозяина памятника русскому купцу. Фото - управа Восточного административного округа.

В Тюмени ищут хозяина памятника русскому купцу и писателю Николая Чукмалдину. У монумента не оказалось владельца.

– Памятник расположен по улице 30 лет Победы на территории бульвара Николая Чукмалдина. На сегодняшний день у него нет установленных владельцев. Монумент выявил департамент культуры в рамках выполнения функции по учету объектов монументального искусства, – рассказали в управе Восточного административного округа.

Владельцам объекта следует до 20 декабря направить в управу документы, подтверждающие право владения.

СПРАВКА «КП»

Николай Чукмалдин родился в деревне Кулаково возле Тюмени в семье обрусевших татар — крестьян-старообрядцев. В 1870-х годах переехал в Москву, где продолжил торговлю, но не забывал о Тюмени. В 1883 году стал одним из учредителей Русского гимнастического общества. В Кулаково он построил каменное училище, каменную Николаевскую церковь, общественный банк, фабрику-школу коврового производства и хлебный магазин.