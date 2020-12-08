Пожилая тюменка скончалась от коронавируса. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области – очередная жертва COVID-19. На этот раз умерла пожилая местная жительница.

– Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина, 69 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронического заболевания. За весь период пандемии в регионе скончались 145 пациентов с коронавирусом, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 160 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 19 566), 380 человек выздоровели (за весь период – 17 444), девять детей заболели (из общего числа заболевших), 22 пациента на ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 344 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 310 человек находятся на перевахтовке.