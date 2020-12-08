Специальный путеводитель расскажет тюменцам о новогодних мероприятиях. Фото - "Тюмень — наш дом" в ВК.

Тюменцам о новогодних мероприятиях расскажет специальный путеводитель – Фабрика Волшебства.РФ. Сайт планируют запустить через неделю, 15 декабря.

– Путеводитель по праздничным мероприятиям поможет горожанам и гостям города сориентироваться и организовать свой досуг. На сайте будет размещена афиша мероприятий, там же на карте новогодних локаций – елки, горки, катки, арт-объекты, а также информация об онлайн-мероприятиях, конкурсах, розыгрышах от партнеров. Интересна будет вкладка «Сказки Дедушки Мороза» и «Колыбельная Снегурочки», артисты ЦКиТ «Тюмень» активно наполняют этот раздел, – рассказала директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева.

Она также сообщила о подготовке областной столицы к встрече Нового года. Так, в Тюмени зальют 38 горок и 106 кортов, установят 18 искусственных, 28 живых, 30 световых и 7 светодинамических елок. Планируется организовать более 350 различных мероприятий.