«Наблюдает за работой». В тюменской деревне норка Тимон сдружился с экипажем мусоровоза

В тюменской деревне норка Тимон сдружился с экипажем мусоровоза. Фото - ТЭО.

В Ишимском районе экипаж мусоровоза сдружился с хищным зверьком. Норка Тимон, как назвали мужчины своего подопечного, в деревне Тимохина почти каждый раз встречает грузовик, который приезжает за мусором.

По словам работников компании-транспортировщика, первое время животное держалось насторожено, однако неизменно возвращалось к нужному времени (мусор здесь вывозится по чёткому графику).

– Со временем мы стали привозить Тимону немного мяса – лакомство, которое ему явно очень нравится. Конечно, на руки дикого хищника, хоть и такого забавного, мы не берем. Но посидеть на мусоровозе и даже пробраться на ступеньку кабины малыш любит. Он с любопытством наблюдает оттуда за нашей работой, греется и кушает, – рассказывают мужчины.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени экипаж мусоровоза обнаружил на контейнерной площадке коробку с котятами. Мужчины не смогли пройти мимо и целый день возили «живой мусор» с собой, предварительно накормив.

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