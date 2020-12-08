На тюменском озере запретили ловить рыбу из-за гаффской болезни. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области не выявлено новых случаев гаффской болезни. Однако до сих пор местные жители не могу ловить рыбу в озере Андреевском, которое находится в Тобольском районе. Напомним, что в прошлом году у жителей деревни Ачиры зарегистрировали гаффскую болезнь, которая как раз связана с употреблением рыбы из этого водоема. С тех пор специалисты ежеквартально проводят мониторинг рыбы, берут пробы воды, водорослей и донных отложений.

– По результатам биологической пробы на белых мышах получен положительный результат. Рыба считается токсичной, а озеро Андреевское неблагополучным по АТПМ. В настоящее время ловить тут рыбу запрещено. Запрет будет снят после получения двух отрицательных биологических проб, – рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Специалисты просят местных жителей не покупать продукты с рук в местах несанкционированной торговли. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований могут послужить причиной возникновения инфекционных, вирусных, паразитарных заболеваний и отравлений среди населения.

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