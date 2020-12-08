Тюменцам подсказали, какой налоговый режим выбрать в связи с отменой ЕНВД. Фото: Ольга Крыльцова

Как известно, с 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход прекратит свое действие для всех категорий налогоплательщиков. Тюменцам подсказали, какой налоговый режим выбрать в связи с отменой ЕНВД.

Отметим, что организации и индивидуальных предпринимателей, которые сейчас состоят на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков ЕНВД, переведут на другой режим автоматически. Заявление о снятии с учета предоставлять не надо.

Организации вправе перейти на общую или упрощенную систему налогообложения. Для индивидуальных предпринимателей дополнительно возможен переход на патентную систему налогообложения или на уплату налога на профессиональный доход.

Налогоплательщики ЕНВД, изъявившие желание перейти на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2021 года, должны представить уведомление о переходе на УСН по форме № 26.2-1 (КНД 1150001) не позднее 31 декабря 2020 года. Там нужно указать выбранный объект налогообложения. Организации также указывают остаточную стоимость основных средств и размер доходов по состоянию на 1 октября 2020 года.

Подобрать оптимальную для себя систему налогообложения и ознакомиться с подробной инструкцией о порядке перехода можно на сайте ФНС России в специальном разделе «До 31.12.2020: какой налоговый режим выбрать вместо ЕНВД?»