В Тюмени преобразится сквер Железнодорожников. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ.

В 2021 году в Тюмени местные власти планируют благоустроить сквер Железнодорожников. На территории зеленого участках может появиться арт-объект «Паровоз».

– Есть интересные архитектурные решения, которые кардинально меняют даже небольшие пространства. В качестве примера может служить территория по Московскому тракту, 139. Второй этап ее благоустройства был завершен в этом году. Там реализованы оригинальные идеи. Нужно посмотреть свежие предложения местных производителей, – высказал свое мнение глава областной столицы Руслан Кухарук.

Также стало известно, что в следующем году власти планируют благоустроить четыре озелененные зоны общественных пространств. По всем территориям уже заключены муниципальные контракты.

Напомним, что в 2020 году преобразились зеленые уголки на улицах Инженерной, 72, Московский Тракт, 139, Республики, 162, на пересечении переулка Добрый и улиц Каспийской – Крылова.