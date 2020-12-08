В Тобольске открыли автомобильную переправу через реку Иртыш. Фото - ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тобольске открыли автомобильную переправу «Тобольск-Бекерево» через реку Иртыш. Проверяющие из числа представителей администрации города, автоинспекторов, спасателей и других признали состояние льда безопасным для проезда автомобилей, но с ограничением массы до трех тонн.

– По мере возрастания толщины ледяного покрова будет осуществляться поэтапное повышение грузоподъемности. Это будет зависеть от погодных условий. Владельцам автомобилей необходимо помнить, что пересекать реки зимой следует только в специально отведенных для этого местах: по разрешенным ледовым переправам, – отметил руководитель инспекторского отделения Тобольска Центра ГИМС Владимир Самоловов.

По его словам, чтобы избежать несчастные случаи при движении через ледовые переправы, следует строго выполнять требования всех информационных знаков. Так, например, вес транспортного средства не должен превышать допустимую грузоподъемность. На переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять авто и заправлять их топливом. В случае возникновения экстренной ситуации необходимо звонить по телефону 01 или 101.