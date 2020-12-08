В Тюмени жители частного сектора подключаются к центральному водоснабжению. Фото - Росводоканал Тюмень.

В Тюмени реконструируют сети водоснабжения на улицах Революции, Агеева, Худякова, Колхозной, Совхозной и Трактовой. Здесь установили водоразборные колонки, что позволит жителям частного сектора провести воду в дома.

– Нам предстоит построить более девяти километров сетей водоснабжения и смонтировать технологические колодцы для ввода коммуникаций в дома. Качество работ на каждом этапе проверяем с помощью средств телеинспекции, – рассказал директор по капитальному строительству «Росводоканал Тюмень» Артур Багаутдинов.

В компании отметили, что на сегодняшний день проложено уже более одного километра сетей, смонтировано 18 колодцев. Работы планируется завершить до лета. Но уже сейчас жители получают технические условия на подключения к центральному водоснабжению. Так, к началу декабря заключено 14 новых договоров.