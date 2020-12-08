Александр Моор примет участие в «Губернаторских чтениях». Фото - Пресс-служба губернатора Тюменской области.

Сегодня, 8 декабря, в 11.00 пройдут «Губернаторские чтения». В них примет участие глава Тюменской области Александр Моор.

По информации оперштаба, на проекте выступит профессор факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова Дмитрий Леонтьев. Доктор психологических наук прочтет лекцию «Личность перед глобальными вызовами: стратегии жизнестойкости».

Модераторатором мероприятия выступит доктор политических наук, главный редактор журнала «Полития» Святослав Каспэ. Оно состоится в режиме онлайн-конференции, трансляция будет вестись на портале органов государственной власти Тюменской области.