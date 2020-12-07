Тюменцам расскажут, как сохранить брак и укрепить отношения. Фото - pixabay.com.

10 декабря 2020 года состоится онлайн-конференция на тему «Семейные отношения». «Как сохранить брак и укрепить отношения?» – такие вопросы задают себе многие люди. Способы и стратегии выхода из кризиса в паре могут быть самые разные. Но для начала важно понимать, что семья – это не просто сумма всех ее членов, а сложная система невидимых связей и взаимоотношений.

– Прошедший в прошлые выходные «Семья&RocketForum online»подтвердил запрос родителей на темы психологического климата в семье и поиск путей «экологичного» разрешения конфликтных ситуаций. Мы с удовольствием продолжим эту тему и остановимся более подробно на семейных отношениях. На каждом этапе взросления ребенка между родителями часто возникают так называемые установочные конфликты, когда мама и папа вырабатывают общие решения, как реагировать и действовать в той или иной ситуации. Но если конфликты затягиваются, то это уже не про детей, а проецирование конфликтов внутри пары. И к сожалению, страдает в этой ситуации в первую очередь ребенок, – отметила региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья», депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

Поможет нам со всем разобраться директор «Академии психологической практики», психолог, системный семейный терапевт Миля Ибрагимова.

О чем поговорим? Где в отношениях точка, а где запятая? Кризисы! У всех ли пар они существуют? Анатомия отношений. Из чего состоит семья? Куда уходит страсть? Поднимем тему близости в супружеских отношениях...

ВИДЕОответы будут опубликованы 10 декабря 2020 года. Задать свои вопросы вы можете уже сейчас, в КОНФЕРЕНЦИИ.