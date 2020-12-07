В Тюмени придумали новый формат изучения музея. Фото предоставлено "КП".

1 декабря прошла презентация проекта «Истории одного дома» в музее-усадьбе Колокольниковых. Он представляет собой игру, в которой посетителю предстоит почувствовать на себе роль историка: разобраться в предоставленных фактах и выстроить собственную интерпретацию событий.

Сделать это можно с помощью экспозиции музея. Все истории строятся вокруг усадьбы, а объекты выставки рассказывают её историю, поэтому именно в них стоит искать подсказки. Проект был разработан инициативной группой студенток Школы перспективных исследований.

Фото предоставлено "КП".

Каждый гость на входе может взять набор карточек, в которых прописаны истории. Каждая история посвящена одной из комнат-экспозиций дома. Задача каждого гостя определить какая из карточек соответствует каждой комнате и дать обоснование почему. Все ответы гость может записать в специальную книгу историй, которая хранится в музее.

«Мы хотим, чтобы история в музеях была вовлекающей, открытой к вопросам и интерпретациям, а «Истории одного дома» — это наша попытка приблизить к этому маленький тюменский дом-музей», - отмечает одна из создательниц проекта и менеджер Интеллектуального движения Тюменской области Олеся Краковецкая.

Фото предоставлено "КП".

Разгадать «Истории одного дома» можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00 в музее-усадьбе Колокольниковых (Республики, 18).