Внук тоболячки продал бабушкин холодильник и уехал развлекаться в Тюмень. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о краже холодильника от 84-летней пенсионерки. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Женщина проживает с внуком и его семьей. Накануне пропажи бытовой техники потерпевшая уехала, дома оставался только близкий родственник. Оперативники нашли и задержали 25-летнего подозреваемого в областном центре.

– Выяснилось, что молодой человек заказал услугу грузоперевозки и сдал холодильник в комиссионный магазин, выручив 12 тысяч рублей. После чего для развлечения уехал в Тюмень, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемый свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.