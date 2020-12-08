В Тюмени в субботу пройдет продовольственная ярмарка. Фото - департамент потребительского рынка.

В Тюмени в субботу, 12 декабря, с 8.00 до 16.00 пройдет продовольственная ярмарка. В областном центре будут работать несколько ярмарочных площадок, где каждый сможет приобрести свежую натуральную продукцию.

Ярмарка состоится по следующим адресам: на территории парковки, расположенной на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской (в районе здания на улице Льва Толстого, 29); улица Севастопольская, 12 (прилегающая территория к выставочному залу), улица Мельникайте, 126, корпус 2 (прилегающая территория ТЦ «ПОРТ»), проезд Солнечный, 11 (прилегающая территория ТЦ «Заречный двор»).

– На ярмарке будут представлены продовольственные товары местных товаропроизводителей, фермерских и личных подсобных хозяйств города Тюмени и юга Тюменской области: мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи, картофель, мед, – сообщает департамент потребительского рынка.