«Передали трубку главному». Мошенники «развели» ялуторовчанку на 280 тысяч рублей

Мошенники «развели» ялуторовчанку на 280 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В ялуторовскую полицию обратилась 43-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала следователю, что перевела более 280 тысяч рублей на неизвестный счет, поверив мнимым сотрудникам банка, которые позвонили ей на сотовый телефон.

– Сообщив о том, что с ее счетом мошенники пытаются провести сомнительные операции, собеседники убедили женщину опередить злоумышленников, взять кредит и перевести его на «защищенный счет». Они заверили потерпевшую, что никаких кредитных обязательств выплачивать ей не придется, даже передали трубку «главному специалисту по кредитному отделу», – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По инструкции телефонных незнакомцев потерпевшая оформила займ, сняла деньги в банкомате и перечислила его на продиктованный мнимыми банковскими сотрудниками счет. Вернувшись домой, женщина поняла, что стала жертвой мошенников. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой статьи подразумевает лишение свободы на срок до шести лет.