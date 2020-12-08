Погода на 8 декабря в Тюмени: снег и потепление

В Тюмени ожидается снег и потепление. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 8 декабря, облачная погода продержится в Тюмени до самого вечера. Вечером пойдет снег.

Температура воздуха ночью будет минус 6 – 7 градусов, днем – минус 4 –5. Вечером столбики термометров покажут 6 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

8 декабря почитается память святого Климента, папы Римского. В народе этот день называется Климентьевым. «В день святого Климента зима клин клином вышибает». С этого времени наступает пора сильных морозов: «Климент морозом у мужика слезу гонит»; «Мороз насыпал белых роз». На Климента боялись увидеть в селениях полевых мышей, поскольку их приближение к домам указывало на холодную зиму.