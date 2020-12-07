«Распухший язык мешал дышать». В Тюмени госпитализировали пенсионерку с отеком Квинке

В Тюмени госпитализировали пенсионерку с отеком Квинке. Фото - pixabay.com.

В Тюмени накануне, 6 декабря, пожилую горожанку госпитализировали с отеком Квинке. Женщина в ужасе вызвала скорую помощь, когда у нее увеличился в размерах язык, а тело покрылось красными зудящими пятнами.

По словам пенсионерки, распухший язык сильно мешал ей дышать и говорить. Спустя 15 минут после вызова фельдшерская бригада прибыла на место. Медики ввели женщине внутривенно гормональные и антигистаминные препараты, только после этого состояние пациентки улучшилось. Испуганную тюменку экстренно доставили в областную клиническую больницу № 1.

– Обязательно нужно проконсультироваться со своим лечащим врачом или аллергологом. При тяжелейшем проявлении аллергической реакции, угрожающей жизни, пациент должен знать, как помочь себе: какие препараты использовать и в какой дозировке. Анафилактический шок порой развивается молниеносно – в течение 1-2 минут после попадания аллергена в организм, – отметили в пресс-службе станции скорой медицинской помощи.