Тюменцам, переболевшим коронавирусом, и контактным выдали лекарств на 17 миллионов рублей. Фото - pixabay.com.

Тюменцам разъяснили правила действия программ по обеспечению бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом и ОРВИ. Местным жителям, переболевшим ковидом, и контактным уже выдали препаратов на 17 миллионов рублей.

– Заболевшим выдаются противовирусные препараты в первые дни заболевания, если нет другого курса лечения. Контактные получают лекарства в профилактической дозировке (интерферон-альфа и умифеновир). Финансирование осуществляется в рамках текущего льготного лекарственного обеспечения. Закупается столько препаратов, сколько необходимо. На 4 декабря около 21 тысячи человек получили лекарства по этим категориям, – рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что препараты назначает только медработник при первичном осмотре. Выданные лекарства будут различаться не только в зависимости от категории льготника, но и в зависимости от состояния пациента.