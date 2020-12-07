В Тюмени новый экспресс-маршрут свяжет Центральный рынок с бульваром Щербины. Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В Тюмени с 1 января 2021 года начнет курсировать новый экспрессный маршрут под номером 35. Автобусы будут идти от Центрального рынка до бульвара Бориса Щербины. Маршрут призван улучшить транспортное обслуживание основных жилых комплексов восточной части города и снизить нагрузку на автобусы магистральных маршрутов № 25 и № 30.

– На этом маршруте закрепят 10 автобусов большого класса вместимости с расчетным интервалом движения 10 минут. Время рейса составит 30 – 35 минут. Стоимость проезда не будет отличаться от других маршрутов общественного транспорта, – рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также сообщили, что посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на 11 остановочных пунктах: «Ул. Энергостроителей», «Бульвар Бориса Щербины», «Сквер Десантников», «Ул. Моторостроителей», «Мкр. Тюменский», «Ул. Пермякова», «ДК «Строитель», «Газпром», «Ул. Холодильная», «Сквер Немцова», «Центральный рынок».