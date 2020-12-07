В тюменской Зареке появилась улица в честь участника ВОВ. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ.

В Заречном микрорайоне в Тюмени появилась новая улица. Ее назвали в честь участника Великой Отечественной войны, старшего сержанта 29-го истребительно-противотанкового дивизиона Ивана Чистякова. Он был награжден орденами Славы I, II, III степеней, орденом Красной Звезды, а также орденами Отечественной войны I и II степеней. После войны боец связал свою жизнь с геологией и преподавательской работой.

– Предложение назвать улицу в честь участника войны Ивана Чистякова поступило от регионального отделения общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ». Осенью это предложение обсуждалось на портале «Я решаю!», за проголосовали 92% участников голосования – 222 человека, – рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ.

Решение увековечить память прославленного земляка было принято на заседании специальной комиссии. Сегодня, 7 декабря, в администрации города подписали соответствующее распоряжение.