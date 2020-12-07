Гран-при конкурса «Студент года – 2020» досталось тюменской студентке. Фото - "Студент года | РСМ" в ВК.

Гран-при «Студент года» среди студентов профессиональных организаций досталось студентке Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса Полине Вершининой. Еще двоих учащихся из Тюменской области удостоили званий лауреатов.

– Изначально я хотела получить удовольствие от конкурса и от прохождения всех этапов. А мощная поддержка со стороны близких, друзей, наставника, которые всегда были рядом, шутили, подбадривали, обнимали, помогла справиться даже с такой стрессовой ситуацией как внезапно пропавший интернет, рассказала Полина.

Лауреатом в номинации «Староста года» среди студентов образовательных организаций высшего образования стал студент Тюменского индустриального университета Павел Широких, а номинацию «Добровольческое объединение года» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций взял «Добромед-Profi/Добро начинается с тебя» Тюменского медицинского колледжа.

– Будущее страны, развитие научной мысли и формирование основы для новых открытий начинается в тот момент, когда талантливые студенты получают поддержку своих начинаний. Для Минобрнауки России это является одним из приоритетных направлений. Уверен, в дальнейшем мы еще не раз услышим имена тех ребят, кто сегодня получил награды, – сказал на церемонии награждения министр науки и высшего образования Валерий Фальков.