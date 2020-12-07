На улице Мельникайте в Тюмени произошло массовое ДТП: пострадали дети

На улице Мельникайте в Тюмени произошло массовое ДТП. Фото очевидцев.

На улице Мельникайте в Тюмени в минувшее воскресенье, 6 декабря, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись сразу четыре автомобиля, есть пострадавшие, в том числе дети.

– По предварительным данным, водитель Toyota Corolla на перекрестке при повороте налево столкнулся со встречными Toyota Camry, KIA Picanto и Daewoo Nexia, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Фото очевидцев.

В ведомстве также уточнили, в дорожном инциденте пострадали водители двух автомобилей. Кроме того, травмы головы получили дети 2015 и 2016 годов рождения, передает "МегаТюмень".

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на мосту на улице Профсоюзной в областной столице сегодня утром, 7 декабря, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Есть пострадавший.

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