В Тюменской области умерла 52-летняя женщина с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области умерла женщина с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция. Ей было всего 52 года.

– Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 144 пациента с COVID-19, – рассказали в Оперативном Штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 165 случаев заболевания (всего с начала пандемии - 19406), 376 человек выздоровели (за весь период - 17064), девять детей заболели (из общего числа заболевших), 17 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 351 человек остается под медицинским наблюдением, 2 344 человека находятся на перевахтовке.