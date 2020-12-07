Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 декабря 2020 года увеличилось на 165 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 165 и составило 19 406 человек.

За последние сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 20,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 850 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 488 912 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 43 597 летальных исходов, выздоровели 1 956 588 человек.

Тюменцам рассказали, как безопасно встретить Новый год и Рождество. В эти дни горожанам необходимо быть особенно внимательными не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих.

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