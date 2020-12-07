В Тюмени произошло массовое ДТП с участием скорой и инкассаторской машины. Скриншот из видео.

На мосту на улице Профсоюзной в Тюмени сегодня утром, 7 декабря, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Есть пострадавший.

– Водитель ВАЗ-2115, двигаясь по мосту, не справилась с управлением и выехала на встречку. Там отечественная легковушка столкнулась с инкассаторской машиной и каретой скорой помощи. Пострадала 27-летняя девушка – у нее травма живота. В настоящее время обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Скриншот из видео.

В региональном департаменте здравоохранения, в свою очередь, сообщили, что бригада скорой медицинской помощи ехала на экстренный вызов – боли в сердце, высокий риск осложнений. В 8.15 машина попала в ДТП на улице Алебашевской, по их вызову сразу направили другую бригаду. На помощь к пострадавшим скорая выехала уже в 8.18, на место происшествия прибыла в 8.30. После осмотра и оказания помощи одного пациента доставили в областную клиническую больницу № 2. Медики не пострадали.