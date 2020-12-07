В Тюмени продают дом 1905 года за 20 миллионов рублей. Фото - Департамент имущественных отношений Тюменской области.

В Тюмени продают дом 1905 года постройки на улице Комсомольской, 6, который является объектом культурного наследия регионального значения. Это самый большой дом в застройке старого купеческого квартала «Дом С. Г. Селеверстова – Л. Х. Брандта».

– Особенность дома – объемная композиция и резной декор фасада. Новому собственнику предстоит провести ряд работ для сохранения старинного здания. Впоследствии потребуется его бережная эксплуатация по всем правилам содержания объектов культурного наследия, – рассказали в пресс-службе департамента имущественных отношений Тюменской области, который как раз и выставил на торги памятник архитектуры.

Отмечается, что в настоящее время здание нежилое, все коммуникации отключены. Торги пройдут онлайн 20 января 2021 года, подать заявку на участие можно до 14 января включительно. Начальная цена объекта – порядка 20 миллионов рублей.