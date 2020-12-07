В Ишиме молодой человек взломал сейф бизнесмена и забрал деньги. Фото - управление МВД по Тюменской области.

В дежурную часть ишимской полиции поступило сообщение от 64-летнего индивидуального предпринимателя. Мужчина рассказал, что к нему в офисное помещение проник неизвестный и похитил деньги из сейфа и ноутбук. Общий ущерб составил около 55 тысяч рублей.

Оперативники сумели задержать подозреваемого, коим оказался ранее судимый за аналогичное преступление 28-летний ишимец.

– Молодой человек ночью разбил окно и проник в помещение офиса. С помощью монтировки он взломал металлический сейф, забрал из него 40 тысяч рублей и, прихватив ноутбук, скрылся. В дальнейшем мужчина денежные средства потратил, – рассказали подробности дела в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Ноутбук изъят сотрудниками полиции и возвращен потерпевшему. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.