В центре Тюмени мужчина устроил стрельбу из травмата. Фото - управление Росгвардии по Тюменской области

В Тюмени нарушитель спокойствия устроил стрельбу из травматического пистолета. Информация о выстрелах, прозвучавших на улице Первомайской, поступила в дежурную часть отдела вневедомственной охраны.

По рассказам силовиков, в городе был введен план «Перехват» на автомобиль марки «Тойота», который скрылся с места происшествия. Два наряда экипажа охраны, находящиеся на маршрутах патрулирования рядом с центром города, тут же приступили к поиску машины.

– Через несколько минут бойцы обратили внимание на автомобиль, схожий по описанию с тем, что указан в ориентировке, блокировали его и остановили. Водитель, ранее судимый гражданин, задержан, – рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

На место вызвали оперативную группу, которая обнаружила у мужчины травматический пистолет и разрешение на него. Сотрудники ведомства передали задержанного в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.