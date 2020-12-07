Тюменские студенты угрожали первокурснику пытками и требовали деньги

Тюменские студенты угрожали первокурснику пытками и требовали денег. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении двоих 17-летних учащихся второго курса колледжа. Молодых людей обвиняют в вымогательстве по предварительному сговору.

18 ноября днем подозреваемые находились в одной из комнат общежития на улице Бахтиярова города Ялуторовска. Они требовали с первокурсника четыре тысячи рублей. Злоумышленники угрожали потерпевшему, что вывезут его в лес, изобьют и будут пытать, если он вовремя не передаст им деньги.

– Преступная деятельность подозреваемых была пресечена следователями и сотрудниками полиции. В отношении обоих избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, – прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.