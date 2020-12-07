Тюменцам рекомендуют встречать Новый год в кругу семьи. Фото - управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Тюменцам рассказали, как безопасно встретить Новый год и Рождество. В эти дни горожанам необходимо быть особенно внимательными не только к своему здоровью, но и окружающих.

Жителям региона рекомендуют провести новогодние праздники дома в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе. Во время пандемии тюменцев предостерегают от посещения корпоративов, которые зачастую проходят в закрытых помещениях.

– Массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными. Уделите особое внимание физической дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга. Максимально ограничьте контакты в период предпраздничных и праздничных дней. Не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования, – дали советы в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Также местным жителям не стоит забывать надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других общественных местах. Следует воздержаться и от поездок за границу.