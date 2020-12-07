На улице Широтной в Тюмени ограничили движение грузовиков. Фото - "Дороги Тюменской области" в ВК.

В Тюмени при заезде в микрорайон МЖК вводятся ограничения на движение грузового транспорта. Они коснутся участка дороги у дома № 112, к. 2/2 на улице Широтной.

– Запрет будет действовать с сегодняшнего дня, 7 декабря. Ограничения вводятся на основании решения территориальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Восточного административного округа, – отметили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве уточнили, что на местах специалисты установят дорожные знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено».