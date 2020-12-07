На тюменской набережной заработал каток. Фото - "Тюмень — наш дом" в ВК.

На тюменской набережной заработал каток. Как утверждают местные власти, здесь есть все, что необходимо для комфортного отдыха.

– Сделаны ограждения и удобные подходы ко льду. В тёмное время суток работает освещение, теплые раздевалки, кафе и туалет. Территорию регулярно очищают от выпавшего снега. Прокат коньков работает с 11.00 до 23.00, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве посоветовали при посещении катка учитывать технологические паузы, которые длятся с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00. В это время для создания ровной поверхности на лёд выходит специальная машина.

Также стало известно, что в выходные и праздничные дни парковкой на набережной можно пользоваться бесплатно – вплоть до 11 января 2021 года. В будни парковка будет работать в обычном режиме.