«Может привести к гибели людей». В Тобольске закрыли ледовую переправу

В Тобольске закрыли ледовую переправу. Фото - ГУ МЧС России по Тюменской области.

В районе Тобольска, на 664-м километре реки Иртыш, водители устроили несанкционированную ледовую переправу, подвергая свою жизнь опасности. Спасателям пришлось экстренно перекрывать движение.

Инспекторы выставили запрещающие знаки и с помощью экскаватора соорудили земляной вал. В настоящее время «самопальная» переправа закрыта и находится на контроле у сотрудников отделения ГИМС.

– Настоятельно призываем автолюбителей не выезжать на лед до официального открытия ледовых переправ и соблюдать требования информационных знаков. Необходимо помнить об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы, нарушение этих правил может привести к гибели людей, – предупредил руководитель инспекторского отделения Тобольского центра ГИМС Владимир Самоловов.