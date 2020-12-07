В Тюменской области за минувшую неделю произошло 66 пожаров. Фото - ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 66 пожаров.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю привлекались 33 раза. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали ГСМ с проезжей части. 47 раз спасатели выезжали на оказание помощи населению.

– Соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны на водоемах и в лесных массивах. С наступлением холодов проявляются гололедные явления, поэтому не разрешайте малолетним детям выходить без сопровождения взрослых, пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также посоветовали не перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете поскользнуться и попасть под колеса автомобиля. Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101.