Тоболяк сломал ребра 80-летней матери. Фото: Ольга Крыльцова

Ночью в дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от представителя больницы, что к ним с переломами ребер доставлена 80-летняя женщина. Сотрудники полиции выяснили, что телесные повреждения пенсионерке нанес её ранее судимый 46-летний сын.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что в день происшествия мужчина ударил пострадавшую два раза кулаками в грудную клетку.

– В настоящее время задержанный свою вину признал. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.