В Заводоуковске мужчина украл у друга телефон, пока тот выпивал. Фото - pixabay.com.

В полицию Заводоуковска обратился 41-летний местный житель. Мужчина заявил, что у него похитили сотовый телефон стоимостью 10 тысяч рублей. По составленной ориентировке сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого, коим оказался 33-летний ранее неоднократно судимый за кражи безработный знакомый потерпевшего.

– Задержанный пояснил, что вместе с потерпевшим находился в гостях у общего знакомого. Мужчины распивали алкогольные напитки. Выбрав момент, злоумышленник похитил оставленный без присмотра на столе сотовый телефон и покинул квартиру, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное изъято и будет возвращено владельцу.