Погода на 7 декабря в Тюмени: минус десять

В Тюмени ожидается минус десять градусов. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 7 декабря, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 10 градусов, днем – минус 8. Вечером столбики термометров покажут 8 – 9 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 2 – 3 метра в секунду.

7 декабря отмечается день святой Екатерины. Екатерина считается покровительницей брака и невест, поэтому в народе её ещё называют Женодавица. В этот день устраивались народные гулянья, катание на санках с горок — санницы. В народе говорили: "Молодая зима с гор на санках катается"; "С Катерины зима доймет не мытьем, так катанием, не голодом, так холодом". Ясная погода на Екатерину предвещала морозную зиму.