С ребятами Тюменской воспитательной колонии ведут профилактические беседы в онлайне

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Специалисты Тюменского Областного центра профилактики и реабилитации в 2020 году проводили офлайн и онлайн-встречи с ребятами из Тюменской воспитательной колонии. С подростками разговаривали о профилактике употребления психоактивных веществ, учили общению, а также о профессиональном самоопределении.

Как поясняет департамент социального развития Тюменской области, у педагогов и ребят шел разговор и об основных проблемах, которые у воспитанников могут возникнуть после освобождения. Например, о трудоустройстве: в какие службы можно обратиться, какие документы будут необходимы.

Подобных онлайн-бесед за 2020 год таких встреч на платформе ZOOM было проведено восемь. На последней из них подвели итоги курса: какие темы были менее актуальны, какие – более актуальны, что было полезно. Ребята внесли свои предложения, с какими специалистами им хотелось бы встретиться в дальнейшем. В 2021 году работу продолжат.