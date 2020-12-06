Что посмотреть в Челябинске, рассказали тюменцам

Фото из группы "Наш Челябинск" "ВКонтакте"

Метеорит, брутальность, Михалыч, промышленность, верблюд на гербе – такие ассоциации выдали тюменцы на опросе, с чем у них ассоциируется Челябинск. Однако желающих посетить столицу Южного Урала немного, выяснила «Тюменская область сегодня».

Издание рассказало о достопримечательностях уральского города, который достоин полноценного визита в уик-энд. Таковой является главная пешеходная улица города – Кировская, местные зовут ее Кировкой, челябинским Арбатом. Здесь есть любопытные места: скульптуры и постаменты «Нулевой километр», «Модница перед зеркалом», широко известный «Погонщик верблюдов». Есть на улице крайне необычный для Урала музей, где экспонируются орудия пыток инквизиции.

Любопытен туристам в Челябинске «гость из космоса» – метеорит, упавший в 15 – 20 км от мегаполиса 15 февраля 2013 года. Теперь кусок астероида хранится в Государственном историческом музее Южного Урала.