Дом престарелых Уватского района получил бактерицидные облучатели

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Региональное общественное объединение «Защита Отечества» направило более 300 000 рублей для покупки бактерицидных облучателей и лекарств для постояльцев отделения временного проживания в поселке Нагорный Уватского района, сообщает ИА «Тюменская линия».

– Поддержка дома престарелых – это инициатива депутата Государственной думы от нашей области Николая Брыкина. Заявка Уватского района была рассмотрена в кратчайшие сроки, и средства оперативно поступили на счет комплексного центра социального обслуживания. В разгар эпидемии дополнительная помощь самой уязвимой категории наших жителей – это более чем достойно, – сказал глава Уватского района Сергей Путмин.

За девять месяцев 2020 года в отделении временного проживания помощь получили 68 пожилых людей.