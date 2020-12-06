Стало известно, видит ли работодатель диагноз в электронном больничном листе тюменцев

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В Тюмени и государственные медучреждения, и частные клиники переходят на оформление электронных листков нетрудоспособности. Такая форма больничного листа позволяет упростить процедуру его получения. И его теперь не нужно относить в бухгалтерию. Это очень удобно в период пандемии.

Чтобы врач выписал электронный больничный, нужно сказать об этом доктору и дать письменное согласие.

Но у тюменцев часто бывают опасения, что работодатель увидит диагноз в электронном листке нетрудоспособности. Как пояснили в пресс-службе регионального ФСС, в отделе кадров увидят только базовую причину, по которой вас освободили от работы, будь это производственная травма, общее заболевание или декретный отпуск, но не точный диагноз.

Еще один плюс электронного больничного – его невозможно подделать. Фонд социального страхования контролирует все действия с электронными больничными, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».