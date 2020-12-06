Тюменцам рекомендуют не злоупотреблять витамином С

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Для профилактики вирусных заболеваний рекомендуется ударно пить витамин С. Однако издание «АиФ – Западная Сибирь» выяснило, что употреблять его нужно осторожно. Такое мнение высказал врач-терапевт Игорь Сточников.

По мнению специалиста, витамин С абсолютно не поможет защититься от вирусных или простудных заболеваний, но поможет восстановиться уже заболевшему организму. Витамин С способен сократить длительность болезни и немного облегчить ее симптомы, уточняет Сточников.

– Он очень важен для организма человека, ведь это анитиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы – атомы и молекулы, способные повреждать мембрану клетки. Однако важно помнить, что в больших количествах данный витамин может навредить организму, – отметил врач. – Витамин С не запасается в организме, его нужно употреблять постоянно. И суточную дозу лучше разделить на 2-3 приема. В норме она – 100 мг в день. Превышать ее, без назначений врача, не рекомендуется, иначе есть риск получить неприятные побочные эффекты: аллергия, нарушение работы ЖКТ, образование камней в почках, превышение лейкоцитов в крови.