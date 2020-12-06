Учитель из Богандинки завоевал серебро Открытого шахматного турнира

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Руководитель шахматного кружка Богандинской школы Александр Фролов занял второе место на Открытом шахматном турнире Педагогического шахматного союза. Соревнования педагогов проходили в Москве 28 и 29 ноября. Соперниками жителя Богандинки оказались коллеги из России, Эстонии и Латвии, сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу Тюменского района.

Руководитель кружка шахматного образования в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Богандинской школы Александр Фролов занял на этом турнире второе место. Он уступил первое место представителю Эстонии, а на третьем месте оказался педагог из Латвии.

Турнир проводился по категориям: классика, рапид и блиц. Победителям вручили медали, кубки и сертификаты.